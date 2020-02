Verissimo, Alena Seredova: “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno” (Di sabato 8 febbraio 2020) “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva – chi ti prende alla tua età con due bambini – e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te“. A parlare a Verissimo e mostrare questa fragilità è nientemeno che Alena Seredova, modella ceca, ex moglie di Gigi Buffon, già madre di due ragazzi (Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10) ora incinta del nuovo compagno l’imprenditore torinese Alessandro Nasi. Alena Seredova, il sesso del bimbo è un segreto “Ho un patto con miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita” ecco il motivo di tutta la ... tvzap.kataweb

