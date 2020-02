Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 16:10 (Di sabato 8 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 9 italiani tra loro il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre Saranno evacuati da VN nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che riporterà in Inghilterra da liberano trasferiti domani in Italia e Messi in quarantena all’ospedale del Celio la prima vittima straniera del coronavirus è un sessantenne americano morto in un ospedale di buanne i contagiati sfiorano Intanto le 35 mila unità altri tre casi di positività sulla nave da crociera afferma in Giappone sulla quale sono anche 35 italiani il totale delle Monica contratto l’agente patogeno sulla nave è salito a 64 a bordo dell’imbarcazione 3700 passeggeri provenienti da oltre 50 Nazioni 5 nuovi casi dizone colpite sono stati confermati in Francia sulle treno ... romadailynews

LegaSalvini : ++ POMEZIA, VANDALIZZATO IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE ++ - SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… -