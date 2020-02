Uboldo, bambino di 3 anni investito da un’auto: atterra l’elisoccorso (Di sabato 8 febbraio 2020) Un bambino di tre anni è stato investito da un’auto in manovra in un cortile di via Tamborini. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ma per precauzione è stato portato all’ospedale di Niguarda. L’incidente è accaduto dopo che il padre aveva parcheggiato l’auto. Pare che il piccolo volesse corrergli incontro, fatto sta che un automobilista che faceva la retromarcia non si è accorto della sua presenza e lo ha urtato. Scattata la macchina dei soccorsi, è intervenuta sul posto un’ambulanza della Sos uboldese, oltre all’utomedica di Garbagnate: l’equipaggio ha riscontrato al piccolo, sempre rimasto cosciente, escoriazioni e un leggero gonfiore. su Il Notiziario. ilnotiziario

