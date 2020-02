Superluna di Neve: tutti con il naso all'insù per ammirarla (Di sabato 8 febbraio 2020) Valentina Dardari La luna piena di febbraio è il 15% più luminosa e il 6% più grande. Il momento migliore si avrà però alle 8,34 di domenica 9 febbraio tutti pronti per ammirare la Superluna di febbraio. Il satellite è già alto e luminoso sopra le nostre teste e man mano che passeranno le ore, crescerà di grandezza e illuminazione. Fino a raggiungere il picco alle 8,34 di domani mattina, domenica 9 febbraio. Certo, a quell’ora in Italia non sarà facilissimo vederla, ma non disperiamoci, sarà comunque bellissima e brillante per tutta la notte. Il modo migliore per ammirarla sarebbe quello di recarsi in montagna o in campagna, in luoghi poco illuminati e ben lontani dall’inquinamento delle grandi città. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, la luna piena sarà più luminosa del 15% e più grande del 6% rispetto a una semplice luna piena. La Superluna è così chiamata ... ilgiornale

