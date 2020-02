Sicilia: Confartigianato, ‘cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane’ (3) (Di sabato 8 febbraio 2020) (Adnkronos) – Per quanto riguarda l’export, frenano le vendite dei manufatti made in Sicilia, comparto che conta nella regione oltre 31 mila imprese di cui il 58% artigiane. Nel dettaglio, negli ultimi nove mesi del 2019 la domanda estera di prodotti manifatturieri made in Sicilia mostra una pesante frenata (-16,5%) diversamente dallo stesso periodo dell’anno precedente quando le esportazioni crescevano del +20,2%. Il valore dalle vendite estere di manufatti scende di 1,2 miliardi nell’ultimo anno.Nello stesso periodo l’export di prodotti manifatturieri realizzati nei settori a maggior concentrazione di occupati in Mpi con meno di 50 addetti registra un calo del -7,1% dinamica opposta a quella del periodo gennaio-settembre 2018 (+14,0%). Il valore dei ricavi realizzati oltre confine dalla vendita di alimentari, abbigliamento, tessile, articoli in ... calcioweb.eu

