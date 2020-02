Sci alpino, Federica Brignone: “Una stagione incredibile. Non guardo i punti, mi dispiace per Shiffrin” (Di sabato 8 febbraio 2020) Federica Brignone ha conquistato un bellissimo secondo posto nella discesa libera di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra è salita ancora una volta sul podio e ora si è portata a 190 punti dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la lotta per la Sfera di Cristallo è aperta e la valdostana può ancora avvicinarsi all’americana che è assente in Germania per lutto. La nostra portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Fisi: “Questa stagione sta andando sempre più in salita e per me è semplicemente incredibile. So cosa posso fare con i miei sci, ho una grande confidenza con loro e penso che l’atteggiamento stia facendo la differenza. Oggi è una vera discesa e sono davvero contenta di come ho sciato. Dopo Bansko se ne sono sentite di tutti i colori, sulla pista. Oggi invece è una vera discesa e ho cercato di spingere ... oasport

Eurosport_IT : Nella discesa di Garmisch, secondo posto dietro la Rebensburg: Federica #Brignone VOLA!!! ???????? Riguarda la sua di… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -