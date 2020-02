Sanremo | Morgan si smarca

‘Sanremo 2020’ - dopo la conferenza di Bugo arriva quella di Morgan : “Ho subito mobbing - il manager di Bugo mi ha messo le mani addosso!” : Non si è fatta attendere la replica di Morgan a quanto raccontato da Bugo durante la conferenza stampa tenutasi all’indomani degli intricati fatti accaduti durante la terza serata della kermesse canora (potete leggere in QUESTO articolo le sue parole). Marco Castoldi davanti ai giornalisti presenti nella città ligure, a poche ore dalla finale della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ha dato la sua versione dei fatti che hanno ...

Sanremo 2020 - Valerio Soave : "Morgan mi ha chiesto 55mila euro" : Ad aggiungere ulteriori dettagli su quanto accaduto nella serata di venerdì 7 febbraio 2020 al Festival di Sanremo 2020 è intervenuto Valerio Soave, ex manager di Morgan e attuale agente di Bugo. L'uomo ha risposto alle accuse ricevute nei suoi confronti da Castoldi e gliene ha fatte alcune lui a sua volta.

Conferenza stampa di Bugo dopo l'eliminazione da Sanremo : "Morgan mi insultava" : Bugo ha deciso di dire la sua versione dei fatti durante la Conferenza stampa organizzata al al Palafiori, dopo quello che è accaduto durante la sua esibizione nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Il cantante ha raccontato quello che è accaduto tra lui e Morgan prima si salire sul palco.

Sanremo 2020 - Morgan accusato dall'agente di Bugo : "Ci ha ricattato - un'estorsione. Quanti soldi voleva" : Durante la conferenza stampa di Bugo, parla anche Valerio Soave della casa discografica Mescal per ricostruire quanto accaduto con Morgan al Festival di Sanremo. "Questa situazione è un delirio. Il problema fondamentale c'è stato in settimana - afferma Soave -. Morgan ha chiesto di poter firmare il

Sanremo 2020 : Morgan e Bugo rischiano un maxi risarcimento alla Rai : Non solo la squalifica dal Festival di Sanremo 2020: dopo quanto successo nella loro esibizione di venerdì 7 febbraio 2020 Morgan e Bugo potrebbero anche dover versare un maxi risarcimento alla Rai. Si tratterebbe infatti dell'intera somma data loro per la partecipazione o di parte di essa. Come specificato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, la vicenda è ancora in fase di evoluzione.

Morgan contro Bugo : "Senza di me non avrebbe mai fatto Sanremo - per esserci avrebbe venduto madre" : La squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo per defezione ha sollevato un polverone che non si è concluso con la fine della quarta serata del Festival. L'ex Bluvertigo ha detto la sua sui motivi che lo hanno spinto a modificare il testo di "Sincero", trasformandolo in un'invettiva contro Bugo. Dal canto suo, Bugo e il suo manager Valerio Soave hanno rivelato diversi retroscena in conferenza stampa.

Sanremo 2020 - Bugo su Morgan : "Ha offeso me e la mia famiglia" : Nella conferenza stampa tenuta dopo la sua squalifica dal Festival di Sanremo 2020, Bugo ha voluto chiarire cosa sia successo realmente con Morgan. Intervenuto al Palafiori, non ha mancato di svelare dei retroscena relativi agli attimi prima di salire sul palco per l'esibizione. Inizialmente il cantante si è espresso sulla serata dedicata alle cover, quella che evidentemente ha fatto nascere le rivalità.