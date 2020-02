Sanremo choc: “Sputi, spintoni e morsi tra Morgan e Bugo” – il racconto dei testimoni (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo e Morgan sono stati squalificati e adesso arrivano i primi retroscena choc sulle loro litigate. Un testimone ha raccontato a La Repubblica che il primo vero scontro tra i due c’è stato durante le prove della terza serata, quella delle cover. “Hanno litigato come cane e gatto per tutto il tempo delle prove. Morgan voleva fare tutto, scrivere le partiture, dirigere l’orchestra, suonare il piano e cantare. Tutto. Bugo era perplesso. Ma alla fine non c’è stato verso e Morgan si è imposto”. La Repubblica poi riporta le dichiarazioni di ‘numerosi testimoni’, che ieri sera avrebbero visto morsi e sputi tra i due artisti. “E’ successo tutto in fretta. Pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell’altro ma era ... bitchyf

