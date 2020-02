Sanremo 2020, Mara Venier scalza (e al bacio) (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierSanremo 2020: Mara VenierHa mantenuto la sua promessa di non fare le scale dell’Ariston con i tacchi. Mara Venier, 69 anni, ha fatto un’incursione in smoking total black al Festival di Sanremo. La conduttrice si è tolta le scarpe prima di fare la temuta scalinata del teatro e arrivare sul palco da Amadeus. «Sono molto felice per te, davvero!», la dedica per il padrone di casa che, nonostante le polemiche iniziali, ha portato a casa un grande successo. E domani tocca a lei. «Queste aprono tutti i camerini, domani questa è casa tua», la replica di Amadeus che le ha consegnato un enorme mazzo di chiavi. Domani, infatti, sarà lei a condurre la puntata ... vanityfair

