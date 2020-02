Sanremo 2020, la classifica della quarta serata: Diodato trionfa in sala stampa! Gabbani e Le Vibrazioni sempre in alto (Di sabato 8 febbraio 2020) Nottata di colpi di scena al Festival di Sanremo . Ad inizio serata Amadeus ha letto la classifica provvisoria (con la somma dei voti delle prime tre serate) che è così composta: 24. Bugo e Morgan 23. Junior Cally 21. Riki 20. Rancore 19. Rita Pavone 18. Achille Lauro 17. Giordana Angi 16. Enrico Nigiotti 15. Paolo Jannacci 14. Raphael Gualazzi 13. Alberto Urso 12. Anastasio 11. Levante 10. Michele Zarrillo 9. Irene Grandi 8. Marco Masini 7. Elodie 6. Diodato 5. Pinguini Tattici Nucleari 4. Tosca 3. Piero Pelù 2. Le Vibrazioni 1. Francesco Gabbani. Dopodiché, si inizia con la gara dei giovani che vede Tecla sfidarsi contro Marco Sentieri: vince Tecla. La seconda sfida vede Leo Gassmann sfidare Fasma: vince Leo Gassmann. Il vincitore di Sanremo Giovani è Leo Gassmann che supera con uil 52.5% dei voti Tecla in finale La gara dei 24 Big sostanzialmente da solo delle conferme ai già ... oasport

