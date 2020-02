Sanremo 2020, chi vince il Festival secondo i bookmaker (Di sabato 8 febbraio 2020) A poche ore dalla finalissima di Sanremo 2020, si potrebbe pensare che i giochi siano ormai fatti, e invece no, perché le nuove regole del 70° Festival riguardo il meccanismo di voto potrebbero riservare qualche sorpresa. Magari non macroscopica, certo, ma abbastanza da modificare la Top10 e, soprattutto, il podio. Nella quinta e ultima serata, infatti, entra in gioco il televoto del pubblico a casa che, sommato a quello della giuria demoscopica (prime due serate), dell'Orchestra (serata cover) e della Sala stampa (quarta serata), darà origine alla classifica finale, quindi alla definizione dei tre finalisti. A dispetto dell'inizio del Festival, in cui Anastasio era il super favorito per la vittoria, le esibizioni dei 24 cantanti (ora ridotti a 23) hanno progressivamente fatto salire altri artisti nelle graduatorie provvisorie e in quelle dei ... gqitalia

