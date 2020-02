Sanremo 2020, Amadeus: “Bugo e Morgan stasera non ci saranno, neanche fuori gara” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Amadeus: “Bugo e Morgan non ci saranno stasera” “Bugo e Morgan non ci saranno stasera, neanche Bugo da solo”: non ha dubbi Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, dopo il litigio avvenuto ieri sera sul palco dell’Ariston tra i due artisti, che ne ha comportato la squalifica dal Festival in seguito all’interruzione della loro esibizione. “Bugo e Morgan – ha continuato Amadeus stamattina, alla vigilia del gran finale della kermesse – non ci saranno né in gara, ovviamente, né fuori gara. Bugo si è fisicamente ritirato e questo porta all’esclusione del brano dalla gara”. Poi, Amadeus ha spiegato più nel dettaglio i motivi dell’esclusione dei due cantanti, anche nel caso in cui – nella conferenza stampa fissata per questo pomeriggio alle ore 16 – Bugo e Morgan chiariscano i ... tpi

