Regionali, Cirielli: Sì a Caldoro ma se cambiano patti io ci sono (Di sabato 8 febbraio 2020) “Abbiamo già detto sì a Caldoro. Abbiamo fatto un patto con Forza Italia e Lega. Poi, se Forza Italia e Lega cambiano i patti e decidono di proporci cose diverse e dicono che Fratelli d’Italia deve esprimere la Campania, ci sarei io”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli, a margine dell’assemblea del partito a Salerno. “Se poi c’è un cambio che non dipende da Fratelli d’Italia – aggiunge – ma gli alleati decidono di fare percorsi diversi, non è che ci tiriamo indietro. Non è che non ci fa piacere guidare la Campania, ci fa però più piacere avere un progetto unico di centrodestra”. Per Cirielli, intanto, “rimane questa linea, a maggior ragione dopo che è stato scelto Caldoro che, oltre a essere un amico personale, è una persona con cui ho lavorato quando ero presidente della ... ildenaro

