Razzie 2020, tutte le nomination: Cats e Rambo: Last Blood tra i favoriti (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono state annunciate le candidature ai Razzie Awards 2020, che premiano il peggio dei film usciti l'anno precedente: per Cats è un trionfo inevitabile. Sono state annunciate le candidature ai Razzie Awards 2020, che premiano il peggio della produzione cinematografica dell'anno precedente. A dominare, con ben otto candidature a testa, sono Cats, adattamento dell'omonimo musical; Rambo: Last Blood, capitolo finale delle avventure del reduce del Vietnam; e A Madea Family Funeral, l'episodio più recente di un noto franchise comico ideato dall'attore e regista Tyler Perry. La cerimonia si terrà dopo la notte degli Oscar, andando contro la tradizione (di solito i vincitori sono annunciati la sera prima della consegna degli Academy Awards), e per la prima volta nei quarant'anni di esistenza del premio l'evento ... movieplayer

