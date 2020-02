Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 febbraio 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Come da tradizione, Paolo Fox ha reso note le sue previsioni riguardanti l’Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020. Qui i dettagli segno per segno sull’andamento dell’amore e del lavoro durante la seconda settimana dal mese. Oroscopo settimanale Paolo Fox 10 febbraio Sarà un ottimo periodo per gli Ariete, i Vergine, i Sagittario e i Pesci. Qualche difficoltà in più invece per Toro, Bilancia e Scorpione che vengono quotate con un punteggio di 2 su 5. Ariete Con Venere nel segno la situazione amorosa è molto propizia e favorevole. Le storie d’amore chiuse possono avere un’occasione di recupero nel fine settimana. Anche professionalmente le ansie e lo stress accumulati negli ultimi sei mesi non si faranno più sentire. Toro Continua il periodo delle grandi decisioni e, proprio per questo, anche di grande nervosismo. Sul lavoro c’è stata una ... notizie

