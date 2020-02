In casa con oltre 600 grammi di hashish, 30enne arrestato dalla Polizia (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Polizia di Stato ha arrestato il 30enne Alessandro Di Monaco, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), trovato in possesso nella sua abitazione di sei panetti di hashish per un peso complessivo di 650 grammi. Il blitz dei poliziotti della Squadra Mobile di Caserta è scattato in quanto c’erano forti sospetti che il 30enne spacciasse tra i comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro; gli agenti hanno tenuto sotto controllo l’esterno dell’abitazione del 30enne, notando un via vai sospetto di persone. Sono così entrati in azione trovando la droga. L’uomo è finito agli arresti domiciliari. L'articolo In casa con oltre 600 grammi di hashish, 30enne arrestato dalla Polizia proviene da Anteprima24.it. anteprima24

