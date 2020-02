Gemma Galgani al posto di Tina Cipollari, l’annuncio in studio: la vamp furiosa fa un gestaccio a Maria De Filippi e abbandona (Di sabato 8 febbraio 2020) La proposta di Gemma Galgani a Maria De Filippi Chi segue il Trono over di Uomini e Donne sa perfettamente che da dieci anni Gemma Galgani continua a rimanervi protagonista. Un po’ di tempo fa la dama torinese, forse per scherzo, attraverso una clip aveva chiesto alla redazione del dating show di diventare la nuova opinionista. Ovviamente Tina Cipollari non l’ha per niente presa bene avendo una reazione molto forte. Quale? In primis ha interrotto il filmato e poi facendo il gesto dell’ombrello a Maria De Filippi ha lasciato lo studio 6 dell’Elios in Roma. Lite tra Tina Cipollari e la dama torinese In quell’occasione Tina e Gemma hanno avuto un nuovo scontro con scambi di battute molto pesanti. La Cipollari aveva accusato la sua acerrima nemica di volerle rubare il posto di opinionista a Uomini e Donne. Ma a far arrabbiare sempre di più la vamp frusinate ... kontrokultura

