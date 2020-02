Festival di Sanremo, Diodato: testo e significato di ‘Fai rumore’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Diodato, uno dei cantautori più affermati e apprezzati di questi anni, è in gara a Sanremo 2020 con la canzone "Fai rumore". L'artista ha curato sia il testo che la musica del brano, affiancato da Edwyn Roberts. Ecco il testo e il significato della canzone che, in pieno stile sanremese, non tradisce la predisposizione al "cantar d'amore" tipica dell'interprete di origini pugliesi. Senza troppi giri di parole e con l'efficacia della semplicità Diodato parla d'amore, di un sentimento puro e difficile da scalfire, nonostante le difficoltà e la fine di una storia. Come si legge in centinaia di versi tramandati dai più grandi poeti, l'amore fa vagare senza meta, l'amore crea inquietudine, vuoto e malinconia quando viene a mancare. (Continua...) Antonio Diodato dà voce a questa condizione: in "Rumore" c'è il tormento di un uomo che desidera vivere il proprio amore, brama l'oblio, ma ... howtodofor

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -