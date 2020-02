Egitto, arrestato studente attivista

E' statoall'aeroporto del Cairo giovedì scorso Patrick George Zaky,e ricercatore egiziano 27enne.Era partito da Bologna,dove frequentava un master in Studi di genere presso l'Università 'Alma Mater Studiorum',per una visita alla famiglia. Appena atterrato-riferisce Amnesty International-è stato fermato. Non gli hanno permesso di contattare nessuno. "Scomparso per 24 ore" poi "ricomparso" con le autorità egiziane che hanno comunicato l'arresto.E' accusato di sedizione via Facebook.Si teme la tortura.(Di sabato 8 febbraio 2020)