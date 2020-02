Diretta Venezia Frosinone/ Streaming video DAZN: squadre in fiducia (Serie B) (Di sabato 8 febbraio 2020) Diretta Venezia Frosinone Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. ilsussidiario

tuttofrosinone : Designazioni Arbitrali Venezia-Frosinone sarà diretta da Ayroldi - venezia_today : Carnevale di Venezia 2020: grand opening con 'Amoris Causa'. Diretta TV - Televenezia -