Dalla Spagna – Colpo a parametro zero: sfida tra Napoli, Lazio e Inter per Nacho dei Blancos (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo a parametro zero: sfida tra Napoli, Lazio e Inter per il difensore Nacho dei Blancos. Il giocatore è in scadenza a giugno e ha poche possibilità di rinnovo. L'articolo Dalla Spagna – Colpo a parametro zero: sfida tra Napoli, Lazio e Inter per Nacho dei Blancos proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

