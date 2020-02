Calciomercato Lazio: sondaggi per Nacho e Kumbulla (Di sabato 8 febbraio 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti vorrebbero rinforzarsi in difesa e avrebbero messo gli occhi su Nacho e Kumbulla La Lazio sta già pensando al mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la difesa. Secondo il Corriere dello Sport i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Nacho Fernandez del Real Madrid. Il quotidiano romano conferma le voci provenienti dalla Spagna, spiegando come per assicurarsi il difensore del Real Madrid servano 15 milioni. Non solo lo spagnolo nel mirino della Lazio: anche Marash Kumbulla è sul taccuino di Igli Tare. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

