Appuntamento con la Superluna questa sera, la prima del 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Appuntamento con la Superluna nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio: è la prima di quattro che si verificheranno nel 2020. Tutti con il naso all’insù questa notte per ammirare la prima Superluna del 2020. Lo spettacolo è atteso tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, quando il nostro amato satellite apparirà più … L'articolo Appuntamento con la Superluna questa sera, la prima del 2020 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

