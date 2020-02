Antartide, è CALDO RECORD. Registrata la TEMPERATURA più alta della storia (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella base di ricerca argentina Esperanza si è Registrata una TEMPERATURA di +18.4°C, la più alta mai Registrata nell'Antartico da quando si effettuano le rilevazioni. Il dato è stato misurato dall'agenzia meteorologica argentina SMN, ma è stato confermata anche dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. La Penisola Antartica è la zona dove è stato misurato questa RECORD ed è la parte più a nord dell'Antartide, una delle zone che più stanno risentendo del riscaldamento globale e dove le temperature medie stanno crescendo vertiginosamente. Non deve sorprendere il fatto che sia stata misurata una TEMPERATURA così alta in questo periodo, in quanto al Polo Sud attualmente è piena estate. Il precedente RECORD di TEMPERATURA risale al 2015, quando il 24 marzo si misurarono +17,5°C. Oltre ad Esperanza, anche nell'altra base argentina di Marambio la TEMPERATURA si è ... meteogiornale

