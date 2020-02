Vittorio Garrone: età, dove vive, figli, fidanzata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Vittorio Garrone è nato a Genova, il 27 aprile 1966. Ha 53 anni. E' del segno del Toro. Abita a Varinella, una frazione di Arquata Scrivia. Ha studiato al liceo classico, è laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico-aziendale. Ha due cani: Argo e Pepper.Proveniente da una famiglia di imprenditori, gestisce insieme ai fratelli l’azienda di famiglia, una multinazionale che si occupa di petrolio, energia e telefonia. E' Presidente di diverse società tra cui la Sodai che si occupa di depurazione delle acque industriali per Trenitalia, la Temple Engineering Srl, specializzata in ingegneria ambientale e il Consorzio Dyepower per la ricerca avanzata sullo sviluppo dell'energia solare.Vittorio Garrone: età, dove vive, figli, fidanzata 07 febbraio 2020 17:07. blogo

zazoomnews : Antonella Clerici Vittorio Garrone sarà accanto a lei a Sanremo 2020 (Foto) - #Antonella #Clerici #Vittorio… - Unf_Tweet : #AntonellaClerici, Vittorio Garrone sarà accanto a lei a #Sanremo70 2020 (Foto) - blogtivvu : Antonella Clerici a Sanremo 2020: “Con Vittorio Garrone ma senza Maelle” -