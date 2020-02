Virus Cina, Toyota non riapre impianti

Toyota ha deciso di posticipare di almeno una settimana la riapertura dei suoi impianti in Cina. "La decisone è stata presa per ottemperare alle linee guida delle autorità locali cinesi", ha detto il portavoce Toyota. La casa automobilistica nipponica guarda con cautela all'impatto dell'epidemia da coronaVirus sulle sue attività in Cina. Preoccupazioni simili erano state espresse dall'amministratore delegato Fiat, Manley: l'azienda potrebbe chiudere una fabbrica europea per la mancanza delle componenti necessarie.(Di venerdì 7 febbraio 2020) ha deciso di posticipare di almeno una settimana la riapertura dei suoiin. "La decisone è stata presa per ottemperare alle linee guida delle autorità locali cinesi", ha detto il portavoce. La casa automobilistica nipponica guarda con cautela all'impatto dell'epidemia da coronasulle sue attività in. Preoccupazioni simili erano state espresse dall'amministratore delegato Fiat, Manley: l'azienda potrebbe chiudere una fabbrica europea per la mancanza delle componenti necessarie.(Di venerdì 7 febbraio 2020)

