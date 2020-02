Virsu cinese: allarme Oms su mascherine. In Cina manca anche la candeggina (Di venerdì 7 febbraio 2020) GINEVRA – In tutto il mondo si stanno esaurendo le mascherine e gli altri strumenti di protezione dall’epidemia di coronavirus. L’allarme è stato lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Il mondo deve fare fronte ad una carenza cronica di equipaggiamento per la protezione personale», ha spiegato da Ginevra. Le parrocchie cinesi lanciano un … firenzepost

