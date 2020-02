VIDEO Maverick Viñales, Test MotoGP Sepang: “Mi sono trovato bene con la moto, la Yamaha sta lavorando bene” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Comincia con un sesto posto a quattro decimi dal miglior tempo di Quartararo il 2020 di Maverick Viñales, impegnato nella prima giornata dei Test collettivi della motoGP a Sepang, in Malesia. Lo spagnolo della Yamaha ha lavorato esclusivamente sulla messa a punto ideale della nuova M1 senza concentrarsi particolarmente sulla ricerca della prestazione pura, destando comunque un’ottima impressione fin dai primi giri. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Maverick Viñales al termine della prima giornata dei Test in Malesia: VIDEO DICHIARAZIONI Maverick VINALES Test motoGP Sepang 2020: erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

