Treno deragliato, “quello scambio era in posizione sbagliata” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per la procura di Lodi la responsabilità del disastro ferroviario sarebbe da attribuire ad uno scambio posizionato male in seguito a dei lavori di manutenzione. Aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Due vittime e 31 feriti: è questo il bilancio del grave incidente che ha coinvolto un Treno Freccarossa, che … L'articolo Treno deragliato, “quello scambio era in posizione sbagliata” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

