The Outer Worlds ha venduto due milioni di copie, Take-Two dice la sua sui modelli di abbonamento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il recente titolo di Obsidian, The Outer Worlds, ha venduto 2 milioni di unità in tutto il mondo, lo ha dichiarato l'editore Take-Two. The Outer Worlds è stato anche lanciato come gioco per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, ma i 2 milioni di dati sulle vendite si riferiscono presumibilmente alle vendite del gioco completo.Per quanto riguarda i servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che la società supporterà programmi come Xbox Game Pass e altri dichiarando che, come regola generale, Take-Two vuole semplicemente pubblicare giochi per il consumatore e che ciò potrebbe includere quindi i servizi in abbonamento.Allo stesso tempo, Zelnick ha affermato che i servizi in abbonamento potrebbero essere più adatti ai titoli più vecchi come un modo per dare loro una seconda chance. "Pensiamo che le offerte in abbonamento siano ... eurogamer

