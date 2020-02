Sondaggi politici: cresce PD e FdI, in calo i 5 stelle (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il PD recupera consensi e sale a quota 20,3%, mentre risultano in calo i 5 stelle: è quanto riportato dai Sondaggi politici di Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, che illustra uno scenario di ripresa per il partito di Zingaretti. Si tratta di una stima di media ponderata sulle intenzioni di voto. Il PD sembra giovare molto dall’ottimo risultato in Emilia Romagna, con la riconferma del presidente Stefano Bonaccini, in corsa contro la leghista Lucia Borgonzoni. Sondaggi politici: PD, Lega e 5 stelle Il PD guadagna dunque un punto complessivo sul consenso generale, mentre affossa sempre di più il Movimento 5 stelle. M5s infatti sembra calare e si attesta su un 14,4%, un dato molto basso se comparato ai precedenti Sondaggi. Un risultato veramente negativo che sembra confermare la discesa dei pentastellati, già duramente affossati dalle elezioni regionali. A livello nazionale, ... notizie

