Skull & Bones uscirà dopo marzo 2021 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anche se il publisher / sviluppatore Ubisoft lancerà cinque giochi AAA entro marzo 2021, ora sappiamo che non dovremo aspettarci Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2 o Skull & Bones. Quest'ultimo, apparentemente, avrebbe incontrato alcuni problemi nel corso dello sviluppo, come notato di Jason Schreier di Kotaku.Skull & Bones è stato rivelato all'E3 2017 e da allora ha subito molti rinvii. Inizialmente doveva essere lanciato nell'autunno del 2018, ma è stato rimandato al 2019, e poi di nuovo al 2020. Ora Ubisoft ha presentato il suo programma di lancio per i titoli AAA e il gioco non è comparso da nessuna parte. Oltre ai riavvii dello sviluppo, Schreier ha anche notato che il suo direttore creativo ha lasciato il progetto nel 2018, portando a ulteriori disordini nel suo sviluppo. Skull & Bones dovrebbe concentrarsi sui pirati e sulle battaglie navali, simili a quelle che si ... eurogamer

