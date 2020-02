Quanto guadagna Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020? Cifra da capogiro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesca Sofia Novello accompagnerà Amadeus durante la quarta serata di Sanremo 2020. Durante la conferenza stampa pre-Festival le affermazioni sul suo conto -“è bellissima, sa stare un passo indietro“- di Amadeus hanno sollevato polemiche infinite. E’ finalmente arrivato il suo giorno. Ecco Quanto guadagnerà per la serata. Cifra da capogiro Il cachet della compagna di Valentino Rossi è di 50.000 euro. Così come per Diletta Leotta e Antonella Clerici. Una Cifra decisamente interessante. L'articolo Quanto guadagna Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020? Cifra da capogiro proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

AngoloNews2018 : Diletta Leotta Sanremo 2020, quanto guadagna signora del calcio - filadelfo72 : Diletta Leotta Sanremo 2020, quanto guadagna signora del calcio - TrendOnline : Diletta Leotta Sanremo 2020, quanto guadagna signora del calcio -