Pavia, proteste per la “tassa della cremazione” dei defunti (Di venerdì 7 febbraio 2020) A causa di alcuni disservizi, a di Pavia sarebbero costretti a far cremare i propri cari in altri impianti vicini. Tuttavia, il trasporto delle salme peserebbe sulle loro tasche. Sale quindi la protesta per una “tassa” ritenuta ingiusta, dato che il problema è dettato all’amministrazione stessa. A Pavia i forni sono bloccati A riportare la storia è La Provincia Pavese, che ha dato voce ai vari protagonisti di questa da un lato bizzarra e dall’altro fastidiosa vicenda. Pare infatti che a Pavia non sia cresciuto solo il costo della vita, ma anche quello della morte. Chi vuole cremare il proprio defunto, infatti, deve pagare le spese di trasporto della salma agli impianti di Serravalle Scrivia e Valenza.Il tutto, riporta il quotidiano locale, è dovuto al fatto che i forni per la cremazione di Pavia non funzionano.Due forni sono bloccati da ricorsi del Tar, riferisce il quotidiano, ... thesocialpost

Pavia proteste Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pavia proteste