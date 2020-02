Papa Francesco ricorda a tutti che Dio non è Mandrake (Di venerdì 7 febbraio 2020) No, Papa Francesco non si riferiva al Mandrake protagonista di ‘Febbre da Cavallo’ e interpretato da Gigi Proietti. Il Pontefice, utilizzando il paragone di Dio Mandrake, ha voluto sottolineare come tra molti fedeli sia diffuso il pensiero e la visione di un Onnipotente con la bacchetta magica, in grado di risolvere i problemi del Mondo con il solo schioccare delle dita. Bergoglio, nella sua intervista rilasciata a Tv2000, ha voluto lanciare un monito a tutti, spiegando come Dio non sia un mago, ma un Padre. LEGGI ANCHE > «Padre Georg deve stare più vicino a Ratzinger» e il Vaticano fa ruotare i suoi impegni «Alcune volte ci vengono teorie che ci fanno presentare un Dio astratto, un Dio ideologico – ha detto Papa Francesco rispondendo alle domande di don Marco Pozza per Tv2000 -. Un’idea, perfetto. E che ti provano l’esistenza di Dio come fosse una matematica. Ma i ... giornalettismo

