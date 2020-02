Omicidio Vannini, oggi la sentenza in Cassazione. La madre: “I Ciontoli potevano salvare mio figlio, per noi restano gli assassini” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arriva in Cassazione il processo sulla morte di Marco Vannini che vede imputata l’intera famiglia Ciontoli, padre, madre e due figli. Il procedimento di Appello, a Roma, si è chiuso nel gennaio del 2019 con la pena del principale imputato, Antonio Ciontoli, passata da 14 a 5 anni, e la condanna a tre anni, come in primo grado, per la moglie, il figlio e la figlia del militare che nel 2015 sparò, in circostanze mai del tutto chiarite, al 21enne di Cerveteri. Il ragazzo morì, dissanguato, dopo una lunga agonia, portato in ospedale quasi due ore dopo lo sparo, perché Ciontoli nel timore di perdere il lavoro aveva cercato di nascondere quanto accaduto. I fatti risalgono al 18 maggio 2015: Marco Vannini venne colpito dal proiettile sparato da una pistola che Ciontoli, padre della fidanzata del giovane, gli stava (forse) mostrando. La vittima venne portata in ambulanza al punto di primo ... ilfattoquotidiano

