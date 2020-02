Omicidio Vannini, ci sarà nuovo processo: gioia incontenibile dei genitori (Di venerdì 7 febbraio 2020) I giudici della Cassazione vogliono di nuovo la famiglia Ciontoli sotto giudizio: è stato deciso oggi davanti alla richiesta dei legali dell’accusa, che hanno avanzato istanza per un appello-bis che possa portare all’aumento delle pene per gli accusati dei precedenti gradi di giudizio. incontenibile la gioia della famiglia Vannini, che aveva reagito con sgomento e shock alle precedenti sentenze. nuovo processo, nuove sentenze La battaglia di Marina Conte, di suo marito e della loro famiglia, continuerà. Non è stata dunque scritta l’ultima pagina della vicenda processuale riguardante la morte di Marco Vannini, avvenuta una sera del maggio 2015 nella casa della fidanzata, Martina Ciontoli. Antonio Ciontoli, i suoi figli Martina e Federico, la moglie Maria e Viola Giorgini (fidanzata di Federico) dovranno affrontare un nuovo processo. L’ultimo grado di giudizio aveva visto una ... thesocialpost

