Omicidio Marco Vannini, oggi arriva la decisione della Cassazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Omicidio Marco Vannini, oggi arriva la decisione della Cassazione. Sono anni di lotte per scoprire la verità su quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, quando un colpo di arma da fuoco fu esploso in un’abitazione di Ladispoli, sul litorale romano. Marco si trovava in quella casa insieme alla sua fidanzata ma, per cause ancora da chiarire, è partito un colpo. La famiglia dichiara che non è stato intenzionale. Quello su cui la Cassazione è chiamata a decidere, sono i ricorsi presentati dai familiari di Vannini, dalla Procura generale di Roma, in qualità di parti civili, e dalla difesa. Caso Marco Vannini: è Omicidio volontario oppure no? La Cassazione dovrà valutare la sussistenza o meno dell’Omicidio volontario. Quest’ultimo era stato riconosciuto in primo grado ma in appello no. Per tale ragione Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina ... ultimenotizieflash

