“Non è come sembra”. Uomini e Donne, il gesto di Riccardo cambia le carte in tavola: Ida Platano senza parole (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo le chiacchiere ecco la verità sulla storia tra Ida Platano e Riccardo. Da settimane i fan parlano di una rottura e di un ritorno in trasmissione separati da parte della coppia. Ma così non sarà. Almeno a quanto dice il cavaliere che si è espresso come meglio non avrebbe potuto nei confronti di Ida Platano. “Tutto dipende da me: prima mi trasferisco a Brescia e prima Ida sarà più serena, perché davvero le leggere incomprensioni che nascono tra di noi derivano principalmente dalla distanza che ci divide”. Riccardo, che abita a Taranto, ribadisce di voler costruire con Ida tutto ciò che da sempre desiderano e in tanti attendono con ansia il loro matrimonio. Il Guarnieri, qualche giorno fa, aveva appunto fatto intendere che non avrebbe rinunciato alla Platano e oggi arriva la conferma. Continua dopo la foto Sono tanti i momenti che Ida e Riccardo ricordano della loro esperienza nel ... caffeinamagazine

borghi_claudio : Se Conte non smentisce è accertato che come presidente del consiglio abbiamo un TRADITORE - matteosalvinimi : Quando ci sono di mezzo il lavoro e i risparmi di milioni di Italiani, sapere la verità non è un diritto ma un dove… - Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle si è battuto come un leone per cancellare i vitalizi. Ora qualcuno vuole riprenderseli. Non possia… -