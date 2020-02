Monica Leofreddi contro la madre di Diletta Leotta: è polemica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il discorso di Diletta Leotta sulla bellezza ha infastidito non pochi personaggi della tv nostrana. Durante la prima puntata del festival di Sanremo la co-conduttrice della serata ha padroneggiato il palco dell’Ariston con un lungo monologo. Ma le parole recitate dalla Leotta non sono passate inosservate. Anzi, ad oggi, quasi al termine della 70ª edizione del festival, la polemica sembra esser ancora molto accesa. Da Francesca Barra a Jimmy Ghione; in molti si sono scagliati contro Diletta Leotta considerandola “ipocrita” per aver parlato della bellezza femminile con molta superficialità. Nella lista di chi a puntato il dito contro, non manca la conduttrice Monica Leofreddi; tirata in ballo da Ofelia Castorina nonché mamma della Leotta. Ha difeso la figlia a spada tratta durante una diretta a “Storie Italiane” lamentandosi inoltre della poca solidarietà fra ... velvetgossip

Monica Leofreddi contro la madre di Diletta Leotta : "Io invidiosa? Proprio no" - : Novella Toloni Tiene ancora banco il monologo su bellezza e merito di Diletta Leotta al festival di Sanremo. La madre la difende dalle "odiatrici" e la polemica si infiamma coinvolgendo anche la conduttrice Monica Leofreddi Non si spegne la polemica intorno a Diletta Leotta dopo il suo monologo sulla bellezza femminile e il merito andato in scena nella seconda serata del festival di Sanremo. Nella discussione si è inserita, suo ...

Monica Leofreddi contro Diletta Leotta parla di bellezza ma è tutta rifatta : La conduttrice Monica Leofreddi è contro Diletta Leotta e il suo monologo di ieri sera a Sanremo 2020. Tra i tanti tweet che hanno commentato la prima serata della 70ª edizione del Festival, quello della conduttrice televisiva ha suscitato parecchio scalpore. Diletta Leotta , nel monologo aveva spiegato: «La bellezza è un valore ed un vantaggio, altrimenti non sarei qui, sarebbe ipocrita negarlo». Monica Leofreddi , su Twitter, ha però commentato ...

Sanremo 2020 - Monica Leofreddi contro Diletta Leotta : «Parla di bellezza - ma a 28 anni è tutta rifatta» : Monica Leofreddi contro Diletta Leotta e il monologo di ieri sera a Sanremo 2020 . Tra i tanti tweet che hanno commentato la prima serata della 70ª edizione del Festival, quello della conduttrice...

Sanremo 2020 - Monica Leofreddi attacca Diletta Leotta : "Con tutto il rispetto ma una che s'è rifatta tutta..." : Sicura Diletta Leotta ? Nel suo discorso sulla bellezza al Festival di Sanremo , la giornalista ha detto: "Sono bellissima, ma sapete la bellezza capita, non è un merito. Certo può essere un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui, starete pensando. Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocr

Monica Leofreddi al vetriolo contro Diletta Leotta : “A 28 anni si è rifatta tutta” : Non ha riscosso molto successo il monologo che Diletta Leotta ha portato sul palco di Sanremo 2020 nella serata del 4 febbraio. Probabilmente ci si aspettava qualcosa di diverso ed effettivamente, fino al momento del suo intervento se l’era cavata anche bene; la simpatia gag con Amadeus uomo partita sembrava essere perfetta ma poi forse, ha voluto strafare non riuscendo però ad “arrivare” con il suo monologo sul tempo, sul ...

Sanremo 2020 - Monica Leofreddi critica il monolgo di Diletta Leotta : La solare Diletta Leotta ha letteralmente lasciato il segno nella sua rinnovata presenza al Festival di Sanremo 2020 . Invitata come una delle donne della kermesse chiamate ad affiancare Amadeus, il noto volto di DAZN ha messo d’accordo tutti sulla sua bravura. Tuttavia il lungo quanto dolce monologo sulla bellezza sembra aver fatto storcere il naso a qualcuno. Tra questi anche alcuni personaggi famosi, come ad esempio la presentatrice Monica ...

Diletta Leotta attaccata da Monica Leofreddi per il monologo sulla bellezza : Monica Leofreddi ha storto il naso dopo il monologo sulla bellezza che Diletta Leotta ha pronunciato sul palco dell’Ariston. Ieri sera abbiamo apprezzato le qualità di Diletta Leotta su di un palcoscenico importante come quello di Sanremo. Il volto di Dazn, ha infatti dimostrato agli scettici che sa intrattenere il pubblico, sa stare allo scherzo […] L'articolo Diletta Leotta attaccata da Monica Leofreddi per il monologo sulla ...

Monica Leofreddi lancia una frecciatina a Diletta Leotta e il suo monologo : Diletta Leotta ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha fatto un monologo sulla bellezza e il tempo. Sui social la conduttrice è stata bacchettata da migliaia di utenti e tra questi c’era anche un volto noto della Rai, Monica Leofreddi. L’ex presentatrice di Piazza Grande e Torto o Ragione ha lanciato una shade alla collega. In un tweet abbastanza esplicito, Monica si è chiesta se Diletta fosse la persona ...

BlitzQuotidiano : Diletta Leotta, la madre attacca Monica Leofreddi. Lei risponde: “Invidiosa proprio no” - zazoomnews : Monica Leofreddi contro la madre di Diletta Leotta: Io invidiosa? Proprio no - - #Monica #Leofreddi #contro #madre - Italia_Notizie : Monica Leofreddi contro la madre di Diletta Leotta: 'Io invidiosa? Proprio no' -