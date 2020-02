Meredith Kercher: ucciso il padre mentre era in strada (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è spento in ospedale, a seguito delle ferite riportate, il padre della studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007. Forse ucciso da un’auto Morto il padre di Meredith Kercher (foto web) E’ morto in circostanze ancora da chiarire il padre di Meredith Kercher, la studentessa britannica uccisa nel 2007 a Perugia che videro a processo Amanda Knox e Raffaele Sollecito. L’uomo ha subito la stessa sorte della figlia ed è stato a sua volta ucciso senza che la polizia riesca a trovare una spiegazione. John Kercher, che aveva 77 anni, è stato trovato tre settimane fa in strada, poco distante da casa sua a Croydon. Riportava ferite multiple: era ancora semi cosciente ma aveva una gamba e un braccio spezzati e non ricordava nulla di cosa gli fosse successo. Portato in ospedale, è morto sabato scorso. Un vicino ha raccontato ai giornali inglesi: «È ... chenews

Corriere : Meredith Kercher, morto il papà: trovato in strada con molte ferite - HuffPostItalia : È morto il padre di Meredith Kercher: trovato in strada con ferite multiple - repubblica : Morto il padre di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia [aggiornamento delle 11:31] -