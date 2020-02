Malore Gemma Galgani a Uomini e Donne per Massimiliano/ "Tina mi vuole morta" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Malore Gemma Galgani a Uomini e Donne dopo la sfilata di Massimiliano del trono over: "Tina Cipollari mi vuole vedere morta". ilsussidiario

Noovyis : (“Chiamate un medico!”. Malore in studio per Gemma Galgani, stesa sulla passerella in studio) Playhitmusic -… - Whatsername_17_ : Gemma arrapatissima tra poco ha in malore #uominiedonne -