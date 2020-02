LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo vola davanti a Morbidelli, 9° Valentino Rossi. Partenza lenta di Marquez e Dovizioso (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.48: Pochi giri lenti per Marc Marquez che ha fatto ritorno ai box con solerzia, sul tracciato Cal Crutchlow, ma anche per il britannico della LCR Honda prestazioni sull’1’59” alto. 6.45: Attualmente l’otto volte iridato è 11° a 0″731, preceduto anche dalla Suzuki di Joan Mir, autore anch’egli di un colpo singolo alla Morbidelli: 1’59″605 per il centauro iberico. 6.43: Sono la KTM di Pol Espargaro e la Honda di Marc Marquez a rompere il silenzio, tornando nuovamente sul tracciato. 6.41: Colpo singolo del “Morbido” che, dunque, ha fatto ritorno ai box e in questo momento è tornato a regnare il silenzio a Sepang, dove sono le 13.41. 6.39: In questo momento, dunque, in vetta alla classifica le Yamaha Petronas di Quartararo e di Morbidelli, unici due piloti del lotto ad aver infranto ... oasport

