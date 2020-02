La città di Lodi vuole intitolare, tra le polemiche, una via a Sergio Ramelli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una via intitolata a Sergio Ramelli: è stata approvata la mozione di Fratelli d'Italia presentata in consiglio comunale a Lodi e votata nella serata di ieri. Il 18enne militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975 da un gruppo riconducibile ad Avanguardia operaia era infatti originario di Lodi ed è nella città lombarda che è sepolto: poco prima del voto c'è stato un presidio all'esterno del comune alla presenza della presidentessa Anpi del Lodigiano, Isa Ottobelli. fanpage

