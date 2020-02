Junior Cally, dietro la maschera c’è un motivo serio che in pochi conoscono (Di venerdì 7 febbraio 2020) Junior Cally è approdato al Festival di Sanremo tra le critiche, ora il cantante rivela il motivo per cui indossa la maschera: ecco la verità choc Junior Cally, Fonte foto Youtube (screenshot – Rai) Junior Cally, concorrente della 70esima edizione di Sanremo, è approdato sul palco dell’Ariston tra mille indugi ed altrettante critiche. Ora il cantante ha rivelato la sua malattia, mentre la sua fidanzata Valentina Dallari il motivo per cui il suo compagno indossa la maschera. Il vero nome del cantante ventinovenne, nome di battesimo Antonio Signore, ha rivelato di avere la piastrinopenia, una rara malattia con cui convive fin da bambino. Al ‘Corriere della Sera‘ il famoso cantante ha svelato di aver passato un lungo periodo in ospedale da adolescente ( 14 – 18 anni) a causa della malattia autoimmune. I medici che lo avevano in ... chenews

