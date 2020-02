‘Gf Vip 4’, il fratello di Pago contro Serena Enardu: “Da quando è entrata lui sta perdendo se stesso”. E Miriana Trevisan rincara la dose: “Nostro figlio non guarda più suo papà in tv” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono parole che non faranno per nulla piacere a Pago, attualmente tra i concorrenti del Grande fratello Vip 4, quelle rilasciate dall’ex moglie Miriana Trevisan al settimanale Spy: Mio figlio Nicola non guarda più la tv. Non guarda più suo papà. Da quando è entrata Serena Enardu si è dispiaciuto, perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande fratello Vip doveva essere lui. Anche Pedro Settembre, fratello del cantautore sardo, al magazine ha espresso un po’ di rammarico nel rivedere Pacifico nuovamente così vicino a quella donna che lo ha fatto soffrire e lo ha lasciato durante l’avventura a Temptation Island Vip: Vorrei avere mio fratello qui davanti, anzi, vorrei incontrarlo faccia a faccia, anche dentro la Casa del Gf Vip. Ne ho, anzi ne abbiamo bisogno entrambi. Intendo io e Pago. Da quando la Enardu è entrata nel programma, in famiglia noi abbiamo perso ... isaechia

