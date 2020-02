Elettra Lamborghini: “Mi avevano detto che Sanremo era un circo. L’Eurovision e un Grammy? Magari” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Elettra Lamborghini risponde alle domande di Fanpage.it a proposito della partecipazione a Sanremo 2020. “Mi avevano detto che era un circo” commenta divertita, raccontando alcuni dei momenti più strani vissuti al Festival. E per il futuro ha le idee chiare: “Il punto di inizio arriverà quando vincerò un Grammy. L’Eurovision? Sarebbe fantastico”. fanpage

