Eboli | bene confiscato diventa presidio per sostenere donne e bambini

Eboli (Sa) – Acquisito al patrimonio comunale e dopo l'aggiudicazione attraverso un regolare bando, un immobile confiscato alla criminalità organizzata è pronto per ospitare un'importante iniziativa a sfondo sociale. Sabato 8 febbraio, alle ore 12, un immobile confiscato a Corno d'Oro sarà messo a disposizione per ospitare una nuova comunità per donne e minori. «L'ennesima messa d disposizione di beni confiscati alla criminalità organizzata che il Comune assicura ad iniziative sociali di grande spessore, come in questo caso – dichiara il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Una struttura che ospita donne in difficoltà e minori è una risposta concreta a situazioni di fragilità e siamo orgogliosi di potere contribuire a queste iniziative». La struttura ospitata sarà "La Casa di Minny", che già opera a Santa cecilia ed ora si trasferisce a ...

