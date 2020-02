Dreams: Sony realizza un trailer ufficiale con una delle creazioni degli utenti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alcuni credono che Sony non stia supportando a dovere l'ambizioso Dreams di Media Molecule. Questo non è del tutto vero, poiché la società ha da poco pubblicato un nuovo trailer che evidenzia il tipo di incredibili creazioni che gli utenti sono stati in grado di creare durante la sua fase di accesso anticipato.La clip di 30 secondi si concentra sullo "scultore di sogni" ManChickenTurtle, che ha messo insieme una serie di sette livelli che formano un'intera campagna. Il trailer, visibile qui sotto, invita anche i futuri utenti a creare remix degli stage, promuovendo quindi l'aspetto collaborativo del titolo.Leggi altro... eurogamer

