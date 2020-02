Dramma sul lavoro a Cologne: operaio precipita da un tetto e muore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un operaio di 37 anni è morto oggi all'ospedale Giovanni Papa XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in elicottero in codice rosso. L'operaio è caduto da un tetto posto a circa 10 metri d'altezza mentre lavorava all'interno di una ditta di Cologne, nel Bresciano. Soccorso in condizioni critiche, è spirato poco dopo il ricovero. fanpage

CASADELTEATRORG : 2 interessanti recensioni su SCINTILLE con Laura Curino in scena domani alla @CASADELTEATRORG… - TonideGiorgi : RT @EvaBonitatibus: Ti svegli una mattina e non hai più nulla. E' il titolo dell'articolo che Francesca Soloperto dedica all'Australia e al… - GentlemanVirgy : RT @jenlisaswasabi: IL LESBO DRAMMA LAMBOKETA SUL PALCO DELL’ARISTON NON LO AVEVO PREVISTO #Sanremo2020 #FestivalSanremo2020 -